Nhl | colpito da un petardo | muore portiere dei Blue Jackets

(Di martedì 6 luglio 2021) Tragedia assurda nella National Hockey League. È morto, infatti, Matiss Kivlenieks, 24ennedei Columbus. Ma a rendere il tutto ancora più tragico e assurdo è il modo in cui il giovane atleta è deceduto. Secondo quanto riferisce la stampa americana, infatti, illettone è statoda un fuoco d’artificio durante i festeggiamenti per il 4 luglio, la festa d’Indipendenza degli USA. Le ricostruzioni parlano di unche si è acceso per sbaglio e haal petto il giocatore mentre questi si trovava con alcuni amici in una vasca ...

Il celebre giocatore di hockey su ghiaccio e portiere dei Columbus Blue Jackets (National Hockey League) è morto domenica notte, durante un party per la festa Usa del 4 luglio. Lo hanno reso noto le a ...
Immane tragedia nella NHL: la lega nordamericana di hockey piange Matiss Kivlenieks, 24enne portiere dei Columbus Blue Jackets morto per un colpo di ...