Neymar-Paquetà, coppia vincente. Il Brasile vola in finale (Di martedì 6 luglio 2021) Neymar-Paquetà, coppia vincente. Il Brasile regola il Perù 1-0 e vola in finale Secondo centro consecutivo per l’ex rossonero, che decide la semifinale al 35’ su assist del fuoriclasse del Psg. Tite centra la seconda finale consecutiva ed eguaglia il record d’imbattibilità in Coppa di Zagallo. Stanotte Argentina-Colombia Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 6 luglio 2021). Ilregola il Perù 1-0 einSecondo centro consecutivo per l’ex rossonero, che decide la semial 35’ su assist del fuoriclasse del Psg. Tite centra la secondaconsecutiva ed eguaglia il record d’imbattibilità in Coppa di Zagallo. Stanotte Argentina-Colombia Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

LattuadaGiacomo : Il remake della finale 2019, questa volta però alle semifinali, si conclude come “l’originale”: #Brasile ???? batte… - RobertoRenga : RT @Gazzetta_it: Neymar-Paquetà, coppia vincente. Il Brasile regola il Perù 1-0 e vola in finale #CopaAmerica - Gazzetta_it : Neymar-Paquetà, coppia vincente. Il Brasile regola il Perù 1-0 e vola in finale #CopaAmerica - Tomas1374 : #Brasile in finale #Neymar assist #Paqueta segna #CopaAmerica - mikelelomb : #Paqueta decide la semifinale tra Brasile e Peru' su assist di Neymar #CopaAmerica -