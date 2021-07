Neymar inventa | Paquetá segna | il Brasile è in finale di Copa America Battuto il Perù 1-0

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 6 luglio 2021) Nella notte ilha conquistato ladi, non senza difficoltà. Contro il, a decidere la partita, è una prodezza dicheun super assist per Lucas Paquetà, per l’unico gol dell’incontro. La rete del definitivo 1-0 è arrivata al 35? del primo tempo. Per ilun secondo tempo di sofferenza ma, alla fine, hanno portato la vittoria a casa. In, la squadra di Tite, affronterà la vincente di Argentina-Colombia. FOTO: Twitter cbf futebol L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.