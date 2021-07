Netflix, “L’ultima lettera d’amore”: trama e cast (Di martedì 6 luglio 2021) L’ultima lettera d’amore è il nuovo film targato Netflix che uscirà sulla piattaforma streaming il 23 Luglio 2021. Il film appartiene al genere drammatico e sentimentale, e segue parallelamente due storie d’amore, di cui una nata negli anni ’60 e l’altra nel presente. Scopriamo insieme la trama e il cast. L’ultima lettera d’amore è un film romantico e drammatico ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jojo Moyes Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 6 luglio 2021)è il nuovo film targatoche uscirà sulla piattaforma streaming il 23 Luglio 2021. Il film appartiene al genere drammatico e sentimentale, e segue parallelamente due storie, di cui una nata negli anni ’60 e l’altra nel presente. Scopriamo insieme lae ilè un film romantico e drammatico ed è l’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jojo Moyes Articolo completo: dal blog SoloDonna

