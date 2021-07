Nessuna intesa sul Ddl Zan. Il testo della legge contro l’omotransfobia andrà in Aula al Senato il 13 luglio così come è stato approvato dalla Camera (Di martedì 6 luglio 2021) L’Aula del Senato ha confermato che il ddl Zan contro l’omotransfobia (qui il testo approvato alla Camera) sarà calendarizzato il 13 luglio alle 16,30. Respinte le proposte alternative di Forza Italia e Lega per l’esame della legge in Aula il 20 luglio. La decisione è arrivata oggi dopo che nella riunione dei capigruppo di maggioranza non è stato trovato alcun accordo. “Calendarizzato il Ddl Zan. Quindi vuol dire che i voti ci sono. Allora, in trasparenza e assumendosi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 6 luglio 2021) L’delha confermato che il ddl Zan(qui ilalla) sarà calendarizzato il 13alle 16,30. Respinte le proposte alternative di Forza Italia e Lega per l’esameinil 20. La decisione è arrivata oggi dopo che nella riunione dei capigruppo di maggioranza non ètrovato alcun accordo. “Calendarizzato il Ddl Zan. Quindi vuol dire che i voti ci sono. Allora, in trasparenza e assumendosi ...

