Nel Regno Unito che riapre il Coronavirus torna a spaventare: picco di oltre 28 mila nuovi contagi in un giorno (Di martedì 6 luglio 2021) La variante Delta continua a dilagare nel Regno Unito: nell’ultima giornata il Paese ha registrato un nuovo picco di oltre 28.700 contagi Covid alimentati proprio dalla mutazione del virus (ex indiana). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento, ma in proporzione per ora nettamente inferiore grazie all’effetto delle vaccinazioni, pure il totale dei ricoveri negli ospedali (tornato oltre quota 2.200) e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. ... Leggi su open.online (Di martedì 6 luglio 2021) La variante Delta continua a dilagare nel: nell’ultima giornata il Paese ha registrato un nuovodi28.700Covid alimentati proprio dalla mutazione del virus (ex indiana). Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del governo, ne sono stati registrati 28.773, come non accadeva dalla seconda metà di gennaio, su quasi 1,2 milioni di tamponi. In aumento, ma in proporzione per ora nettamente inferiore grazie all’effetto delle vaccinazioni, pure il totale dei ricoveri negli ospedali (toquota 2.200) e i morti giornalieri, arrivati oggi a 37. ...

