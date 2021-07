Nel mirino dei Ferragnez. Renzi, l'elogio dell'arciantipatico (Di martedì 6 luglio 2021) Matteo e la politica dell'odio, ancora. Non Salvini ma Renzi, e non nel senso di chi fomenta l'odio verso qualcuno ma di chi si fa detestare dalla sinistra, dalla destra, dai giornalisti, dai politici e persino da Chiara Ferragni e dai di lei milioni di follower. Succede che Ferragni ha interrotto la campagna Pantene per pubblicare un post dell'account attivista "Felicementelgbt" in cui si critica il voltafaccia di Renzi sul ddl Zan. Il commento breve di Ferragni è "Che schifo che fate politici" e l'accusa è quella che potete sentire dalle vostre nonne: i politici tengono più alla poltrona che ai cittadini. Si vede che ha ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) Matteo e la politica'odio, ancora. Non Salvini ma, e non nel senso di chi fomenta l'odio verso qualcuno ma di chi si fa detestare dalla sinistra, dalla destra, dai giornalisti, dai politici e persino da Chiara Ferragni e dai di lei milioni di follower. Succede che Ferragni ha interrotto la campagna Pantene per pubblicare un post'account attivista "Felicementelgbt" in cui si critica il voltafaccia disul ddl Zan. Il commento breve di Ferragni è "Che schifo che fate politici" e l'accusa è quella che potete sentire dalle vostre nonne: i politici tengono più alla poltrona che ai cittadini. Si vede che ha ...

