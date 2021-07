NBA Finals 2021, Phoenix Suns - Milwaukee Bucks su Sky Sport e NOW (Di martedì 6 luglio 2021) Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momenti Sportivi più appassionanti e spettacolari, le Finals NBA, che quest’anno propongono una sfida che in pochi si sarebbero aspettati all’inizio della stagione, Phoenix Suns-Milwaukee Bucks.Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su Sky Sport NBA (canale 209), in simulcast... Leggi su digital-news (Di martedì 6 luglio 2021) Gli Stati Uniti si apprestano a vivere uno dei momentiivi più appassionanti e spettacolari, leNBA, che quest’anno propongono una sfida che in pochi si sarebbero aspettati all’inizio della stagione,.Come sempre, si gioca al meglio delle sette partite e tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta su SkyNBA (canale 209), in simulcast...

Advertising

Gazzetta_it : RT @Gazzetta_NBA: Fois: “Paul per Phoenix è come Ibra per il Milan: vi racconto perché...” #NBAFinals - SkySportNBA : ?? COME FINISCONO LE FINALS? ?? Fai uno screen e scrivi il risultato nei commenti ? ?? Suns ?? Bucks - Gara-1 ? Alle 3:… - Gazzetta_NBA : Fois: “Paul per Phoenix è come Ibra per il Milan: vi racconto perché...” #NBAFinals - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Nba, si alza il sipario sulle Finals tra outsider: i Suns dell’infinito Chris Paul sfidano i Bucks di Antetokounmpo re… - AroundTheGameIT : Ora, i Suns sono a quattro vittorie dal loro primo titolo NBA, e non per caso. Hanno dimostrato di meritarselo per… -