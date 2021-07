Napoli, operazione alla spalla per Mertens: rischia 3 mesi di stop (Di martedì 6 luglio 2021) Un Europeo in sordina sul piano personale e, a livello di squadra, terminato anche grazie al 'fuoco amico' di Lorenzo Insigne : finora l'estate di Dries Mertens non è stata delle migliori e a ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Un Europeo in sordina sul piano personale e, a livello di squadra, terminato anche grazie al 'fuoco amico' di Lorenzo Insigne : finora l'estate di Driesnon è stata delle migliori e a ...

Advertising

infoitsport : CorSport: l'operazione di Mertens cambia la strategia del Napoli, Petagna non è più sul mercato - ilNapolista - STnews365 : Napoli: Mertens fuori almeno 80 giorni Si preannuncia più lungo del previsto lo stop per Dries Mertens dopo l'opera… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 De Nicola su Mertens: “Giusta l’operazione, stesso problema di Chiriche… - sportface2016 : #Napoli, stop più lungo del previsto per #Mertens: fuori per circa tre mesi - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale GdS – Operazione Mertens, il belga aveva avvisato Giuntoli… -