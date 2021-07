Napoli, non solo Petagna: ecco chi potrebbe sostituire Mertens (Di martedì 6 luglio 2021) Andrea Petagna non è l’unico attaccante del Napoli che può sostituire Dries Mertens. Dries Mertens ha subito un intervento alla spalla che lo costringerà a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 luglio 2021) Andreanon è l’unico attaccante delche puòDries. Driesha subito un intervento alla spalla che lo costringerà a … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : “Impareremo a comunicare”, dice il nuovo presidente #Trentalange. Il modello cui l’AJA si ispirerà è brevettato ed… - tvdellosport : ?? LIVE NOW ?? Esclusiva #Sarri a #Sportitalia: 'Non c'erano i presupposti per tornare a #Napoli ma avevo dato disp… - petergomezblog : Napoli Pride, Francesca Pascale: “Ddl Zan? C’è una destra cieca, ipocrita e bigotta che non sa ascoltare, è lontana… - FaiSempBurdell : @PeppeMgl @IlBacchettone @Lor_Insigne Basta lamentarsi sempre, basta, Napoli non siete voi! - Annamariaminich : Non perdete la prima puntata di #programma - Tra gli ospiti #tancredi #aka #aka7 . Pronti per la #tanc7even Réunion… -