Napoli in ritiro in Trentino | due sedute al giorno con 700 tifosi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Inizierà alle 17.30 di giovedì 15 luglio sul Campo di Carciato a Dimaro Folgarida la nuova stagione agonistica delcon l’esordio davanti aipartenopei del nuovo allenatore Spalletti. La squadra del presidente Aurelio De Laurentiis arriverà inqualche ora prima allo Sport Hotel Rosatti, ormai da dieci anni quartier generale degli azzurri in Val di Sole. Insomma si ritorna alle tradizioni: dal 15 al 25 luglio il club azzurro svolgerà la preparazione precampionato a Dimaro Folgarida e così per il decimo anno (record tra le squadre di Serie A italiane) si ripeterà in ...