Napoli, il caso Insigne: rinnovo sempre più lontano (Di martedì 6 luglio 2021) Saranno giorni e settimane calde quelle che attendono il Napoli. “Se Insigne dovesse andar via da Napoli, la scelta sarebbe sua“, così ha tuonato ieri Aurelio De Laurentiis sul caso rinnovo del proprio capitano. Lorenzo, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e lo stallo sul rinnovo del contratto preoccupa e non poco i tifosi napoletani. Insigne rinnovo La società azzurra non vorrebbe perdere il proprio leader tecnico e non, ma l’offerta presentata al proprio fantasista è ancora lontana dalle richieste dello stesso. Stando a ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Saranno giorni e settimane calde quelle che attendono il. “Sedovesse andar via da, la scelta sarebbe sua“, così ha tuonato ieri Aurelio De Laurentiis suldel proprio capitano. Lorenzo, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e lo stallo suldel contratto preoccupa e non poco i tifosi napoletani.La società azzurra non vorrebbe perdere il proprio leader tecnico e non, ma l’offerta presentata al proprio fantasista è ancora lontana dalle richieste dello stesso. Stando a ...

Advertising

accirtgds : i miei unici ricordi di gusti musicali dei miei professori si fermano a mina e patty pravo ma giusto perché la mia… - Vitto2012 : @1926_cri Io l'ho ascoltato, mi é sembrato molto sereno sull'argomento, ha usato il congiuntivo che é il modo dell'… - AndreaS67389125 : @VizioliGianluca @FianteAlighieri @Napoli_Report @AlfredoPedulla Zì,per caso ha perso la memoria per due anni? No p… - luckyspallett1 : Stasera partidazo di Emerson che finirà nel mirino del Barcellona e Napoli su un terzino a caso dalla bassa serie… - FerraraLiberato : @TolliVincenzo @Napoli_Report @SkySport Il patron è stato chiaro: in caso di offerta adeguata sono tutti in vendita… -