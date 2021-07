Mr Wrong stasera 6 luglio in tv: nuova programmazione, quando finisce, quante puntate sono, anticipazione episodi, prossima puntata (Di martedì 6 luglio 2021) Niente più appuntamenti nella fascia pomeridiani, ma Mr Wrong, la romantic comedy con Can Yaman, ritornerà questa sera in prima serata su Canale 5 con tre episodi da non perdere. Anticipazioni Mr Wrong 6 luglio 2021: ecco cosa succederà stasera Mr Wrong, che tiene compagnia al pubblico già da diverse settimane, racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, dopo l’ennesima delusione, inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui è un rubacuori incallito e non crede nelle storie stabili. Ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 6 luglio 2021) Niente più appuntamenti nella fascia pomeridiani, ma Mr, la romantic comedy con Can Yaman, ritornerà questa sera in prima serata su Canale 5 con treda non perdere. Anticipazioni Mr2021: ecco cosa succederàMr, che tiene compagnia al pubblico già da diverse settimane, racconta le passioni e i sospiri di due giovani, nell’incantevole scenario di Bodrum e Istanbul. Lei è una sognatrice che, dopo l’ennesima delusione, inizia a perdere le speranze di incontrare il grande amore. Lui è un rubacuori incallito e non crede nelle storie stabili. Ma ...

