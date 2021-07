Mr Wrong | cambio programmazione | la soap non più in onda il pomeriggio

(Di martedì 6 luglio 2021) La serie televisiva Mr.– Lezioni d’amoreorario di messa in: Mediaset cancella lapomeridiana Can YamanBrutte notizie per i fan di Mr.– Lezioni d’amore, la nuova serie televisiva che vede protagonista Can Yaman e Ozge Gurel. Mediaset, infatti, ha deciso di cancellare la fascia quotidiana dellaopera, mandandola insolo in prima serata. Al suo posto verrà trasmessa la fiction Brave and Beautiful. Mr.cambia: cosa va inDa circa ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Wrong cambio

La dizi turca non va più in onda nella fascia giornaliera: ecco quando vedere i prossimi episodi della soap ...... il programma che racconta la storia di adolescenti alla prova con ungenitori ha ... Mr" Lezioni d'amore : 0.000.000 spettatori per il 0.00% di share. Love Is In The Air : 0.000.000 ...Un cambio improvviso per Can Yaman, del tutto inaspettato e che rimescola le carte in gioco per l'attore turco ...La dizi turca non va più in onda nella fascia giornaliera: ecco quando vedere i prossimi episodi della soap turca ...