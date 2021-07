Mozione FdI, "Ue condanni Stati che prevedono il reato di omosessualità" (Di martedì 6 luglio 2021) “Fdi ha presentato in Parlamento una Mozione per impegnare il Governo ad andare in Europa per chiedere che la Ue condanni apertamente gli Stati che prevedono nei loro ordinamenti il reato di omosessualità e non stringa con loro accordi di cooperazione culturale”. Lo ha detto Giorgia Meloni, spiegando che “sono ben 69 le Nazioni che, spesso in virtù dell’applicazione della legge coranica, prevedono pene variabili da un anno fino all’ergastolo e alla pena capitale. Vedremo come si esprimeranno i cosiddetti ‘paladini dei diritti Lgbt’, che oggi chiedono di censurare le leggi ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) “Fdi ha presentato in Parlamento unaper impegnare il Governo ad andare in Europa per chiedere che la Ueapertamente glichenei loro ordinamenti ildie non stringa con loro accordi di cooperazione culturale”. Lo ha detto Giorgia Meloni, spiegando che “sono ben 69 le Nazioni che, spesso in virtù dell’applicazione della legge coranica,pene variabili da un anno fino all’ergastolo e alla pena capitale. Vedremo come si esprimeranno i cosiddetti ‘paladini dei diritti Lgbt’, che oggi chiedono di censurare le leggi ...

