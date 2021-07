MotoGP, cancellato il GP d’Australia: si torna a Portimao (Di martedì 6 luglio 2021) “cancellato il Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix“. Ora è anche ufficiale, come da annuncio della Fim, l’Irta e la Dorna Sports, che organizzano il circo della MotoGP. “L’attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti complicazioni di viaggio e restrizioni logistiche non rendono possibile confermare la fattibilità dell’evento, che quindi non sarà presente nel calendario 2021. Il Campionato del Mondo MotoGP non vede l’ora di tornare a correre davanti ai fan australiani lungo il circuito del Gran Premio di Phillip Island nel 2022“, hanno precisato in una nota congiunta. “Il Gran Premio motociclistico della Malesia è ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) “il Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix“. Ora è anche ufficiale, come da annuncio della Fim, l’Irta e la Dorna Sports, che organizzano il circo della. “L’attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti complicazioni di viaggio e restrizioni logistiche non rendono possibile confermare la fattibilità dell’evento, che quindi non sarà presente nel calendario 2021. Il Campionato del Mondonon vede l’ora dire a correre davanti ai fan australiani lungo il circuito del Gran Premio di Phillip Island nel 2022“, hanno precisato in una nota congiunta. “Il Gran Premio motociclistico della Malesia è ...

