MotoGp annulla Gp d' Australia | si corre due volte nell' Algarve

In, come in Formula 1, è stata cancellata la tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve, in Portogallo: ...... che ha annunciato la decisione delle autorità australiane di annullare, per il secondo anno consecutivo causa Covid - 19 , il Gran Premio di Formula 1 e della. Il Gp era già stato ...ROMA, 06 LUG - In MotoGp, come in Formula 1, è stata cancellata la tappa in Australia per il Covid. Gli organizzatori hanno già annunciato che al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell'Algarve ...