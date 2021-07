Morto dopo vaccino, procura Biella esclude legami (Di martedì 6 luglio 2021) Era Morto dopo il vaccino per il Covid, ma ora la procura di Biella esclude che quanto accaduto all’insegnate di musica Sandro Tognatti, deceduto lo scorso marzo a 57 anni nel Biellese dopo un malore sia da legare al fatto che poco prima era stato sottoposto a vaccino AstraZeneca. La consulenza tecnica collegiale ha “accertato – si legge in una nota – che Tognatti versava in una condizione patologica pregressa, denominata cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, difficilmente rilevabile mediante esami radiologici”. “Per effetto della ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 6 luglio 2021) Erailper il Covid, ma ora ladiche quanto accaduto all’insegnate di musica Sandro Tognatti, deceduto lo scorso marzo a 57 anni nel Bielleseun malore sia da legare al fatto che poco prima era stato sottoposto aAstraZeneca. La consulenza tecnica collegiale ha “accertato – si legge in una nota – che Tognatti versava in una condizione patologica pregressa, denominata cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro, difficilmente rilevabile mediante esami radiologici”. “Per effetto della ...

ladyonorato : Usa, morto a 13 anni dopo vaccino Pfizer: aperta inchiesta. Non serve che io scriva ciò che penso, lo sapete già. A… - Corriere : Biella, morto dopo Astrazeneca. La procura: «Il vaccino non c'entra» - Corriere : Biella, morto dopo Astrazeneca. La procura: «Il vaccino non c'entra»