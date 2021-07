Morto dopo il vaccino: arriva la verità nell'autopsia (Di martedì 6 luglio 2021) Sulla morte del prof era stata aperta un'indagine. Ma per i pm fu causata da una patologia cardiaca non diagnosticata Leggi su ilgiornale (Di martedì 6 luglio 2021) Sulla morte del prof era stata aperta un'indagine. Ma per i pm fu causata da una patologia cardiaca non diagnosticata

