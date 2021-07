Morto Angelo Del Boca | pioniere degli studi sul colonialismo italiano

Advertising

Internazionale : Per chi e per cosa è morto il sindacalista Adil Belakhdim. Il reportage di Angelo Mastrandrea, le foto di Salvatore… - BenFranceschini : RT @CorriereCultura: Addio allo storico Angelo Del Boca, pioniere degli studi sul colonialismo italiano. L'articolo di @A_Carioti: https://… - AlbusLynx : RT @CorriereCultura: Addio allo storico Angelo Del Boca, pioniere degli studi sul colonialismo italiano. L'articolo di @A_Carioti: https://… - fabiobellentani : RT @CorriereCultura: Addio allo storico Angelo Del Boca, pioniere degli studi sul colonialismo italiano. L'articolo di @A_Carioti: https://… - ma_cer80 : RT @CorriereCultura: Addio allo storico Angelo Del Boca, pioniere degli studi sul colonialismo italiano. L'articolo di @A_Carioti: https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Angelo

Corriere della Sera

Chiunque abbia interesse per la storia del colonialismo italiano non può prescindere dalle opere diDel Boca, scomparso il 6 luglio all'età di 96 anni. Da studioso non accademico, ma straordinariamente appassionato e laborioso, si era cimentato su quel tema delicatissimo prima nelle vesti di ..."La mia volontà, che ovviamente intendo subito condividere con l'intera amministrazione comunale, è di intitolare la scuola elementare del quartiere Pirivoglia al piccolodi Chiaravalle, Antonio Azzarito ". Il sindaco di Chiaravalle Centrale, Domenico Donato, preannuncia un gesto altamente simbolico nei confronti della giovanissima vittima di un grave incidente ...Studioso non accademico, aveva indagato per primo le vicende dell’Africa orientale e in seguito quelle della Libia denunciando i crimini compiuti dalle nostre forze armate ...Covid Lazio, il bollettino di oggi 6 luglio 2021. Su quasi 10mila tamponi nel Lazio (+4336) e oltre 16mila antigenici per un totale di quasi 26mila test, si registrano 58 nuovi ...