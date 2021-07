Morto Angelo Del Boca, il primo storico che denunciò i crimini dell’Italia colonialista. “Italiani, brava gente?” tra i successi editoriali (Di martedì 6 luglio 2021) “I valori che avevo acquistato durante la Resistenza erano tali che sono ancora validi anche oggi”. Piangeva Angelo Del Boca, commosso da questo suo pensiero consegnato a Gad Lerner per il Memoriale digitale della Resistenza, su noipartigiani.it. storico, giornalista, saggista, partigiano, primo fra gli storici a denunciare i crimini di guerra dell’Italia nelle guerre coloniali volute dal fascismo nel Corno d’Africa e in Libia, in particolare l’uso di gas contro la popolazione civile. Del Boca, il maggiore storico del colonialismo italiano, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) “I valori che avevo acquistato durante la Resistenza erano tali che sono ancora validi anche oggi”. PiangevaDel, commosso da questo suo pensiero consegnato a Gad Lerner per il Memoriale digitale della Resistenza, su noipartigiani.it., giornalista, saggista, partigiano,fra gli storici a denunciare idi guerranelle guerre coloniali volute dal fascismo nel Corno d’Africa e in Libia, in particolare l’uso di gas contro la popolazione civile. Del, il maggioredel colonialismo italiano, è ...

