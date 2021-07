Morto Angelo Del Boca | il primo storico che denunciò i crimini dell' Italia colonialista ' Italiani | brava gente?' tra i successi editoriali

Advertising

repubblica : E' morto a Torino lo storico Angelo Del Boca, fu uno dei maggiori studiosi del colonialismo italiano - StampaTorino : Morto il giornalista Angelo Del Boca: fu il pioniere degli studi sul colonialismo italiano - fanpage : È morto lo storico #AngeloDelBoca - ikama : RT @IveserVenezia: Un grande uomo e uno storico con forte coscienza civile Morto lo storico e giornalista Angelo Del Boca, studioso del col… - arosamor : RT @radiondadurto: Morto #AngeloDelBoca partigiano, storico, giornalista e autore del fondamentale 'Italiani brava gente?'. Alcune sue inte… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Angelo

PiangevaDel Boca, commosso da questo suo pensiero consegnato a Gad Lerner per il Memoriale ... Del Boca, il maggiore storico del colonialismo italiano, èoggi, a 96 anni . Era nato a ...E'a 96 anniDel Boca , giornalista e scrittore italiano. era considerato il maggiore storico del colonialismo italiano. Ma Del Boca era anche un amico dell'Ossola: aveva una casa a Mozzio ...“ Per il centro studi Ginocchi nel 2004 ha curato la pubblicazione del volume La Repubblica partigiana dell’Ossola documentando l’eccezionalità e l’attualità del messagg ...“I valori che avevo acquistato durante la Resistenza erano tali che sono ancora validi anche oggi”. Piangeva Angelo Del Boca, commosso da questo suo pensiero consegnato a Gad Lerner per il Memoriale d ...