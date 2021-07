Morte Teodosio Losito: dopo le parole di Rosalinda Cannavò il pm convoca Alberto Tarallo (Di martedì 6 luglio 2021) Le indagini sulla Morte di Teodosio Losito, noto sceneggiatore di numerose e celebri fiction, proseguono senza sosta. Losito fu trovato senza vita nella sua abitazione di Zagarolo nel gennaio 2019. Oggi, come riporta Corriere della Sera, sarebbe stato convocato in procura Alberto Tarallo, fondatore di Ares, al fine di verificare la veridicità delle parole di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 6 luglio 2021) Le indagini sulladi, noto sceneggiatore di numerose e celebri fiction, proseguono senza sosta.fu trovato senza vita nella sua abitazione di Zagarolo nel gennaio 2019. Oggi, come riporta Corriere della Sera, sarebbe statoto in procura, fondatore di Ares, al fine di verificare la veridicità delledi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Interrogatorio in Procura, a Roma per il produttore tv Alberto Tarallo, indagato per istigazione al suicidio nell'ambito dell'indagine sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. L'atto istruttorio si svolge davanti al pm Carlo Villani titolare del procedimento.

