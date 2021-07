Morte Raffaella Carrà, il ricordo di Piero Chiambretti (Di martedì 6 luglio 2021) La Morte di Raffaella Carrà ha scosso l'Italia. Se n'è andata una figura che, senza ombra di dubbio, può essere considerata qualcosa di più di un semplice personaggio televisivo. A ricordare la grandezza della donna e dell'artista è anche Piero Chiambretti in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 6 luglio 2021. La figura di Raffaella Carrà ha rappresentato per anni una sorta di punto di convergenza per milioni di persone che, per altri versi, potevano essere lontanissimi. E la stima nei suoi confronti è pressoché totale da parte di tutti coloro i quali ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 luglio 2021) Ladiha scosso l'Italia. Se n'è andata una figura che, senza ombra di dubbio, può essere considerata qualcosa di più di un semplice personaggio televisivo. A ricordare la grandezza della donna e dell'artista è anchein un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del 6 luglio 2021. La figura diha rappresentato per anni una sorta di punto di convergenza per milioni di persone che, per altri versi, potevano essere lontanissimi. E la stima nei suoi confronti è pressoché totale da parte di tutti coloro i quali ...

FranAltomare : Il concetto di morte è incompatibile con Raffaella Carrà. Eterna fin dal primo giorno. - vladiluxuria : La morte di Raffaella Carrà mi coglie impreparata, sbigottita, addolorata. La colonna sonora delle nostre feste e d… - Radio1Rai : ??La morte di Raffaella #Carrá, 78 anni. Il profilo di questa indimenticabile icona del mondo dello spettacolo, dise… - xS1r0nx : RT @iphilfine: in Spagna hanno già interrotto tutte le trasmissioni per dare la notizia della morte di Raffaella Carrà: tutti la conoscono,… - moonlightnjallx : RT @inomniapparatus: Prima o poi la morte arriva per tutti e questo è vero ma Raffaella Carrà mi dava davvero l'idea di una persona immorta… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Raffaella Raffaella Carrà, le parole di Barbara D'Urso fanno infuriare i fan: 'Questa è una bestemmia' le parole di fanno infuriare i fan: 'Questa è una bestemmia'. La morte di Raffaella Carrà ha colto di sorpresa fan e colleghi del mondo dello spettacolo. Tra le centinaia di messaggi di cordoglio pubblicati sui social nelle ore successive alla notizia della ...

Raffaella Carrà: le parole dei vicini di casa e di Maurizio Costanzo sulla sua malattia Nel più grande sgomento per la morte di Raffaella Carrà, le dichiarazioni dei vicini di casa e di Maurizio Costanzo sulla sua malattia Già fin dai primi istanti seguiti alla notizia della sua scomparsa, tutti siamo rimasti sgomenti ...

È morta Raffaella Carrà: la diva della tv e della musica aveva 78 anni Sky Tg24 Cento anni di cinema di fantascienza Nella sparatoria che segue, però, le fiale vengono distrutte e lo scienziato, colpito a morte, porta nella tomba il suo segreto ... Accanto a Guy Madison, una giovanissima Raffaella Carrà alle prime ...

Morte Raffaella Carrà, il dolore di Arbore: “Per la tv finisce un’epoca” Sono addoloratissimo, era un simbolo, il simbolo della bella televisione. Di quella che era la più bella televisione del mondo, quella della Rai. «Un sipario che si chiude sulla ...

