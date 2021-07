Morte Raffaella Carrà | “devastante tumore ai polmoni” | la madre lottò contro lo stesso male

(Di martedì 6 luglio 2021) Alle 16.30 di ieri, 5 luglio, la storia della ti italiana è cambiata per sempre:ci ha lasciato all’età di 78 anni. Unache nessuno si sarebbe mai immaginato di dover affrontare così presto e per più di qualcuno difficile da metabolizzare.e la malattia segreta: “ai”... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

E' passato un giorno dalladiCarrà e la notizia è stata talmente improvvisa che non ci si riesce a dare pace: una malattia se l'è portata via. Una malattia che la cantante, presentatrice e showgirl (una delle ...La notizia delladiCarrà ha scosso i cittadini del quartiere di Vigna Clara, dove l'artista aveva la sua residenza a Roma. Passando davanti la sua casa, le persone l'hanno ricordata senza celare la ...Cosa ha rappresentato Raffaella Carrà? «I ricordi sono le serate a casa di Gianni Boncompagni, quando con le telecamerine noi facevamo i cretini e lei rideva tanto; Gianni aveva la fissazione dell’ele ...Non poteva che fermarsi Rai 1, e rendere omaggio a Raffaella Carrà con una programmazione speciale. E’ successo nel drammatico giorno in cui abbiamo avuto una notizie di quelle che non ti aspetti, che ...