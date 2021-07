Morata risponde a Chiesa Italia e Spagna vanno ai supplementari

(Di martedì 6 luglio 2021) AGI - Al quarto d'ora della ripresa si sblocca la prima semifinale di Euro 2020 tra. A segno Federicocon un tiro a giro sul palo lontano, una conclusione imparabile per il portiere delle furie rosse Unai Simon. Il centrocampista offensivo della Juventus è stato lesto a sfruttare un pallone vagante nell'area avversaria dopo un'incursione di Immobile. Nel secondo tempo laha avuto un paio di occasioni importanti con Dani Olmo e, soprattutto con Oyarzabal. Luis Enrique mette dentro anche Alvarotenuto inizialmente in panchina. A dieci minuti dalla fine è proprio la punta ...

Gli azzurri contro le furie rosse nella semifinale di Euro 2020 a Wembley. Chiesa, ancora titolare, firma il vantaggio al quarto d'ora della ripresa.all'80' Italia - Spagna, ci siamo. A Wembley è iniziata la semifinale di Euro 2020 (la seconda, domani, vedrà l'Inghilterra opposta alla Danimarca) tra gli azzurri e le furie rosse. ...'Il Gallo' Belotti al posto di Insigne 80 - Gol Spagna: Alvaronon fallisce davanti a ... L'Italiaalla Spagna grazie alla ripartenza di Chiesa, che riesce a controllare e a non perdere ...PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE 7' OCCASIONE SPAGNA! Cross teso su Donnarumma che sbaglia e respinge, poi mischia in area e palla che termina a lato. 6' Toloi, fallo ingenuo, giallo e ...A Wembley è 1-1 al 90' la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Meglio la Spagna nei primi 45' che però termina 0-0 con un'occasione pericolosa per parte. E' prima la nazionale iberica ad andar ...