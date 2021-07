Monte Rosa | Martina e Paola al freddo e senza guanti sono morte assiderate davanti all’amico

(Di martedì 6 luglio 2021) .sul, a 4mila metri di altezza. Le due alpinistestate sorprese dal maltempo e i soccorsi, che hanno cercato di raggiungerle nel minor tempo possibile, non hanno potuto salvarle. Con loro anche un amico 27enne, Valerio Zolla, unico sopravvissuto alla tragedia.Svilpo eViscardisul, bloccate a causa del maltempo a 4.150 metri di altezza, sotto la Pyramide Vincent. ...

La procura di Aosta ha aperto un'inchiesta per accertare le cause della morte delle due giovani assiderate nella notte tra sabato e domenica sul. Il pm Manlio D'Ambrosi ha intanto concesso il nulla osta per il trasferimento della salme dal cimitero di Aosta: il funerale di Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano (Verbania ...