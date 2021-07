Monsters & Co., esce in streaming su Disney+ come serie Tv (Di martedì 6 luglio 2021) A partire da mercoledì 7 luglio esce in streaming su Disney+ la serie TV d'animazione ispirata al film Pixar 'Monster & Co.' : si intitola 'Monsters & Co. La serie - Lavori in Corso!' e ci riporta nel ... Leggi su quotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) A partire da mercoledì 7 luglioinsulaTV d'animazione ispirata al film Pixar 'Monster; Co.' : si intitola '; Co. La- Lavori in Corso!' e ci riporta nel ...

Advertising

bardi_monsters : @salgioreal Meglio lady Gaga - harrehsdimpless : @HLStarsonearth nuuu gods and monsters non mi é piaciuto per niente - Leloulibra : Di questo ne vado particolarmente fiera, sopra c'è scritto ' Monsters but why?' - bardi_monsters : @loveandthecity_ @Brancaleone72 nessuno sta litigando lol - bardi_monsters : @Rosanna86946023 @loveandthecity_ Lady Gaga è a posto tranquill -