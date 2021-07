Mondragone | mano incastrata nel macchinario della macelleria | 20enne salvato dai Vigili del fuoco

(Di martedì 6 luglio 2021) Cronaca di Caserta: il(dipendente di un supermercato di) è stato operato d’urgenza all’ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. Grande paura stamattina in un supermercato di, dove un dipendente di 20 anni è rimasto incastrato con unain una macchina del reparto. Per liberarlo sono intervenuti idel

(Caserta) " E' rimasto incastrato con unain un macchinario del reparto macelleria il dipendente, 20enne, di un supermercato di, nel Casertano. - continua sotto - Per ......Volturno nel comune dipresso un supermercato, per portare soccorso ad uno dei dipendenti che è rimasto vittima di un'incidente mentre lavorava nel reparto macelleria. Infortunio: la...Mondragone (Caserta) – E’ rimasto incastrato con una mano in un macchinario del reparto macelleria il dipendente, 20enne, di un supermercato di ...Questa mattina verso le ore 10:45 una squadra dei Vigili del Fuoco di Caserta e precisamente del distaccamento di Mondragone, è intervenuta in via Castel ...