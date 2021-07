"Molestie e violenza privata", per i genitori di Malika si mette male: quale condanna (pesantissima) rischiano (Di martedì 6 luglio 2021) I genitori di Malika Chalhy rischiano di finire a processo per Molestie, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e violenza privata. Sono queste le accuse della procura che messe tutte insieme portano a una somma di pena che potrebbe comportare una condanna pesante per i genitori della 22enne, che rifiutano di avere una figlia lesbica. Tra l'altro la ragazza negli ultimi giorni è finita al centro delle polemiche per come ha deciso di spendere una parte dei 140mila euro ricevuti dalla raccolta fondi organizzata in suo favore. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) IdiChalhydi finire a processo per, esercizio arbitrario delle proprie ragioni e. Sono queste le accuse della procura che messe tutte insieme portano a una somma di pena che potrebbe comportare unapesante per idella 22enne, che rifiutano di avere una figlia lesbica. Tra l'altro la ragazza negli ultimi giorni è finita al centro delle polemiche per come ha deciso di spendere una parte dei 140mila euro ricevuti dalla raccolta fondi organizzata in suo favore. ...

Advertising

Open_gol : Le accuse per i genitori di Malika sono le molestie, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la violenza pri… - Dome689 : RT @Open_gol: Le accuse per i genitori di Malika sono le molestie, l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la violenza privata. Risc… - mattinodinapoli : #malika chalhy, i genitori rischiano processo per molestie e violenza privata. L'acquisto della Mercedes non è reato - ilmessaggeroit : #MalikaChalhy, i genitori rischiano processo per molestie e violenza privata. L'acquisto della Mercedes non è reato - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Malika Chalhy, chiuse le indagini sui genitori: tra i reati ipotizzati, molestie e violenza privata. -