Mobilitazione in Pakistan per Shama: la 14enne cristiana rapita per diventare sposa islamica (Di martedì 6 luglio 2021) Quattro uomini hanno assaltato la casa di una famiglia cristiana e rapito la 14enne Shama. Ne dà notizia il sito Asianews, riportando un caso praticamente ignorato dai media occidentali. È successo nell'area di Ghaghar il 24 giugno. Il caso è emerso però solo in un secondo momento grazie alle pressioni dei giornali locali. Quando i genitori dell'adolescente sono andati alla stazione di polizia di Steel Town a denunciare l'accaduto, gli agenti si sono rifiutati di registrare il caso.

