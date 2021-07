Miss Italia: Serin Ajimi vince la selezione in Val d'Intelvi (Di martedì 6 luglio 2021) Lanzo d'Intelvi (Como) - A Lanzo d'Intelvi, tra il Lario e la Svizzera, trionfa la bellezza esotica. Serin Ajimi, 23 anni , ( nella foto sotto ) prima classificata a Miss Lanzo d'Intelvi by Miss ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 6 luglio 2021) Lanzo d'(Como) - A Lanzo d', tra il Lario e la Svizzera, trionfa la bellezza esotica., 23 anni , ( nella foto sotto ) prima classificata aLanzo d'by...

Advertising

fearlessxx_ : miss italia che dice MISTER SORRISO Pessina il mio cuore ?????????????? - Giorno_Como : Miss Italia: Serin Ajimi vince la selezione in Val d'Intelvi - AndreaSchiavo9 : @MissRodriguez76 @Hanna58024332 @findomitalia @Femdom__World @Femdom_italia @FemDomItaly @Verde1122… - ilSaronno : Ieri su ilS, Chiusura della Gianetti ruote, 15enne rapinato a Caronno, due bellezze saronnesi per miss Italia - _devilborn_ : RT @MissRodriguez76: ?????? RT GAME 2h !?????? 1€ ?1€ ??1€??max 3commenti x miss e 1 per slave Facciamo pagare Riccardo il minidotato che non… -