Miss Divina: "Il mio locale a Bergamo, primo al mondo dedicato a Raffaella Carra, icona immortale" (Di martedì 6 luglio 2021) La morte di Raffaella Carrà, regina della tv e dello spettacolo, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Ha colpito e addolorato tutti, in modo particolare i tanti tantissimi fan che l'hanno sempre amata e seguita con tanto affetto. Fra loro c'è Miss Divina, famosa drag queen bergamasca simbolo dello storico music bar "Divina", il primo locale al mondo dedicato proprio alla Raffa nazionale e internazionale. "La scomparsa di Raffaella Carrà – afferma Miss Divina – è una di quelle notizie che non avremmo ...

