Ultime Notizie dalla rete : Minorenne scomparsa Minorenne scomparsa ritrovata alla stazione di Pisa Nella notte tra domenica e lunedì gli agenti della Polizia Ferroviaria di Pisa hanno ritrovato una 17enne scomparsa, di origine italiana, presso la stazione centrale. La giovane, che si era allontanata da casa nella giornata di sabato, è stata fermata per un controllo dai poliziotti mentre attendeva di ...

Minorenne in fuga bloccata alla stazione E' allora che è emersa la denuncia di scomparsa. Gli agenti Polfer hanno quindi contattato la madre, che si è subito recata negli uffici di polizia per riabbracciare la figlia.

