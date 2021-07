Ministro Bianchi, ci ascolti nell'interesse della scuola italiana (Di martedì 6 luglio 2021) (a cura di Attilio Fratta) Ministro Bianchi, ci ascolti. Scenda a trovarci in piazza. La aspettiamo giovedì 8 luglio, dalle 11 alle 13, sotto il suo Ministero.Saremo lì perché di fronte all’indifferenza del dicastero che lei guida, abbiamo deciso di mettere in atto tutte le azioni di protesta e di lotta possibili. Attendiamo una risposta da troppo tempo: quasi un mese fa, il 15 giugno, Dirigentiscuola, che rappresenta solo i dirigenti scolastici di tutta Italia, ha proclamato lo stato di agitazione della categoria. Non ci fermeremo. Se il Ministero non attiverà urgentemente il promesso tavolo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 luglio 2021) (a cura di Attilio Fratta), ci. Scenda a trovarci in piazza. La aspettiamo giovedì 8 luglio, dalle 11 alle 13, sotto il suo Ministero.Saremo lì perché di fronte all’indifferenza del dicastero che lei guida, abbiamo deciso di mettere in atto tutte le azioni di protesta e di lotta possibili. Attendiamo una risposta da troppo tempo: quasi un mese fa, il 15 giugno, Dirigenti, che rappresenta solo i dirigenti scolastici di tutta Italia, ha proclamato lo stato di agitazionecategoria. Non ci fermeremo. Se il Ministero non attiverà urgentemente il promesso tavolo ...

Advertising

infoitinterno : Ministro Bianchi 'scuola in presenza per tutti'. Ma si teme ancora la Dad - DemetrioFalcone : RT @paganett: Oggi 2^ giornata del XXXII Seminario economico di #VillaMondragone con gli interventi, tra gli altri, del Ministro Patrizio #… - paganett : Oggi 2^ giornata del XXXII Seminario economico di #VillaMondragone con gli interventi, tra gli altri, del Ministro… - EugenioBerto70 : Ministro Bianchi a Bergamo, lavoriamo per scuola in presenza - TecnicaScuola : Ministro Patrizio Bianchi, dimostri la sua formazione economica -- -