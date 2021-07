Milano, prende quota la candidatura di Luca Bernardo come candidato sindaco del centrodestra: «Ho sentito Salvini, sono a disposizione» (Di martedì 6 luglio 2021) Si fa strada la candidatura di Luca Bernardo, primario del reparto di pediatria del Fatebenefratelli, come forte man del centrodestra alle prossime Amministrative di Milano. «Ho sentito Salvini, la mia disponibilità c’è, ma nessuna sicurezza», ha detto Bernardo arrivando ai gazebo della Lega in via Fauchè. Il leader leghista ha annunciato per martedì un vertice decisivo con gli alleare per chiudere il cerchio, come peraltro aveva già annunciato più volte nelle scorse settimane salvo poi dover sempre rinviare. ... Leggi su cityroma (Di martedì 6 luglio 2021) Si fa strada ladi, primario del reparto di pediatria del Fatebenefratelli,forte man delalle prossime Amministrative di. «Ho, la mia disponibilità c’è, ma nessuna sicurezza», ha dettoarrivando ai gazebo della Lega in via Fauchè. Il leader leghista ha annunciato per martedì un vertice decisivo con gli alleare per chiudere il cerchio,peraltro aveva già annunciato più volte nelle scorse settimane salvo poi dover sempre rinviare. ...

Advertising

VittorioSgarbi : Io credo che si può vincere al primo turno. Il nostro migliore alleato è la consapevolezza che hanno ormai i roman… - gangintheland : @abbiamscervello Purtroppo questo succede solo se vi é un’indignazione di massa. Ti assicuro che se uno “che sta in… - TribuUrbanaErmi : L’auto prima era nuova ora di seconda mano. Prima solo quella, poi un cane da 2500€, poi le vacanze, la casa a Mila… - ReinaMaliciosa : @captvinbonny Ma poi non una Milano lover del centro che se la prende, io mi piscio - SonSempreIoEh : no. questa affermazione è gravissima, ignorantissima, sconclusionata. inevitabile chiedersi come una persona che pr… -