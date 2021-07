Milano e Napoli | il centrodestra trova la “quadra” In campo Luca Bernardo e Catello Maresca

(Di martedì 6 luglio 2021) Illasulle ultime caselle scoperte delle prossime amministrative. Al termine del vertice alla Camera tra Salvini, Meloni e Tajani l’annuncio ufficiale delle candidature a. In entrambi i casi si tratta di due esponenti della società civile., via libera ai candidati diAll’ombra della Madunina sarà, primario di Pediatria al Fatebenefratelli, a sfidare il candidato del centrosinistra. Come era nell’aria da diversi giorni. A ...

matteosalvinimi : Spiace vedere le grandi Città d’Italia come Milano, Roma, Napoli, Torino, Palermo in fondo alla classifica. Mal ges… - Antonio_Tajani : .@forza_italia sosterrà le candidature a sindaco di Luca #Bernardo a #Milano e di Catello #Maresca a #Napoli. Il ce… - MISE_GOV : L’Italia riparte ?? Emessi sei francobolli della serie turistica “il patrimonio naturale e paesaggistico” dedicati a… - tpwkxlau_ : @sangiovann1 tripletta, Milano, Napoli e Taormina?? - infoitinterno : Trovata la quadra a Napoli e Milano. Il centrodestra ha i suoi candidati -

Raggiunto l'accordo nel Centrodestra per individuare i due candidati sindaci per le elezioni Comunali in programma a. Confermate le indiscrezioni degli ultimi giorni: lo sfidante di Beppe Sala sarà il pediatra Luca Bernardo , mentre il rivale del giallorosso Gaetano Manfredi sarà il magistrato ...Il vertice del centrodestra ha indicato Luca Bernardo come candidato sindaco ae Catello Maresca quale candidato sindaco a. Lo rende noto l'alleanza dopo l'incontro di questo pomeriggio alla Camera.Il vertice del centrodestra ha indicato i suoi candidati per le comunali a Milano e a Napoli. Luca Bernardo sarà il candidato sindaco per la città lombarda, mentre Catello Maresca correrà per la città ...