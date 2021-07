Milano | Bolognini Lega | ‘bene Bernardo | ci aiuterà a riprendere città’

(Di martedì 6 luglio 2021), 6 lug. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto e contento per la scelta di Lucacome candidato sindaco del centrodestra a, è una persona che conosco da anni e che stimo molto, esattamente come tanti altri milanesi”. Lo dice Stefano, commissario provinciale didellaSalvini Premier., aggiunge, è “una personalità su cui c’è un’ampia convergenza della società civile milanese e che ha già raccolto, in poche ore, la disponibilità di tantissime persone a collaborare per il programma e per il rilancio della città. Una scelta ...

Lo dichiara Stefano, Commissario Provinciale didella Lega Salvini Premier. 'Luca Bernardo - prosegue- è una persona che, come medico, per tanti anni ha aiutato e fatto ...... futuro costumista e scenografo di Pier Paolo Pasolini e Mauro, e regista di Per amare ... intonava 'Tanti auguri' spuntando dal Duomo die Villa la Rotonda di Palladio dell'Italia in ...Pediatra impegnato contro il bullismo, poco avvezzo ai social network. Sono alcuni dei tratti di Luca Bernardo, il candidato sindaco del centrodestra che sfiderà il sindaco “influencer” Beppe Sala all ...Milano, 6 lug. (Adnkronos) – “Sono molto soddisfatto e contento per la scelta di Luca Bernardo come candidato sindaco del centrodestra a Milano, è una persona che conosco da anni e che stimo molto, es ...