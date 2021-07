Milan, Sandro Tonali verso la firma: sconto da Cellino e taglio di stipendio. Miracolo Maldini: quanto risparmia (Di martedì 6 luglio 2021) Secondo quanto lascia trapelare la Gazzetta dello Sport , sarebbe stato infatti il giocatore stesso a proporre lo 'sconto' sul proprio contratto. "Chi è davvero Felix Brych", ombre nere e accuse all'... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 luglio 2021) Secondolascia trapelare la Gazzetta dello Sport , sarebbe stato infatti il giocatore stesso a proporre lo '' sul proprio contratto. "Chi è davvero Felix Brych", ombre nere e accuse all'...

Advertising

Gazzetta_it : Milan-Tonali, accordo trovato: Sandro resta rossonero, ecco le cifre - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO FATTA PER IL RITORNO DI SANDRO TONALI AL MILAN Olzer al Brescia, nei prossimi giorni le firme… - lorenzosimo95 : RT @musagete10: C'è chi va via dal Milan pur di guadagnare più soldi. C'è chi rinuncia ai soldi pur di giocare nel Milan. Viva Sandro Tonal… - simonelv13 : RT @musagete10: C'è chi va via dal Milan pur di guadagnare più soldi. C'è chi rinuncia ai soldi pur di giocare nel Milan. Viva Sandro Tonal… - infoitsport : Milan, si sblocca la telenovela: è fatta per Sandro Tonali -