Milan | rinnovo Kessié lontano | ipotesi Premier League per l’ivoriano

Il Milan e Franck Kessié sembrano ancora lontani dal punto di vista del rinnovo contrattuale. Se dovesse arrivare una fumata nera, per il centrocampista si spalancheranno le porte della Premier League Il rinnovo di Franck Kessié al momento non decolla. È difficile capire quale sia la reale distanza tra domanda e offerta. Ora come ora l'ivoriano guadagna 2,2 milioni di euro (più premi) e stando a quanto riporta l'edizione de La Gazzetta dello Sport si ritiene che aspiri a ottenere un aumento pari a 5-6 milioni di euro.

