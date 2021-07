Milan, l’ex Maiorino: “Donnarumma al Psg? Ecco cosa penso” | News (Di martedì 6 luglio 2021) Rocco Maiorino, ex dirigente del Milan, ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 6 luglio 2021) Rocco, ex dirigente del, ai microfoni di tuttomercatoweb ha parlato di Gianluigi, ex portiere rossonero

Advertising

_SiGonfiaLaRete : #Rangnick, l’ex tecnico del Lipsia va al Lokomotiv Mosca. Ma non allenerà: ecco il suo ruolo - sportli26181512 : Piaceva al Milan: Rangnick vola in Russia: Futuro in Russia per Ralf Rangnick. L'ex obiettivo del Milan...… - sportli26181512 : UFFICIALE: niente Milan, Junior Firpo va al Leeds: Il Leeds ha annunciato l'ingaggio del terzino sinistro ex...… - infoitsport : Milan, il dopo Calhanoglu può essere un ex: l’indizio social - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ???? Ancora #Paqueta. E il #Brasile è in finale di #CopaAmerica! Secondo timbro consecutivo per l’ex Milan, che dopo il Ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan l’ex Ex Milan, l’annuncio di Ambrosini: “E’ tempo di voltare pagina” Pianeta Milan