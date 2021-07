Milan, arriva la delusione: il terzino sognato si accasa in Premier League (Di martedì 6 luglio 2021) Junior Firpo si trasferisce al Leeds. Battuta la concorrenza di molti club, tra cui il Milan che si era fatto avanti nei giorni scorsi. Niente da fare per il Milan. Junior Firpo, da oggi, è un nuovo giocatore del Leeds United. Ad annunciarlo è stato il club, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 6 luglio 2021) Junior Firpo si trasferisce al Leeds. Battuta la concorrenza di molti club, tra cui ilche si era fatto avanti nei giorni scorsi. Niente da fare per il. Junior Firpo, da oggi, è un nuovo giocatore del Leeds United. Ad annunciarlo è stato il club, attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali social. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

