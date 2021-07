Milan, agente Kessie: “Solo un colpo di Stato potrebbe mandar via il Presidente dal Milan” (Di martedì 6 luglio 2021) Il Milan, dopo aver definito il riscatto di Sandro Tonali, oltre a pensare ai nuovi innesti, si sta concentrando anche sul rinnovo di Franck Kessie, uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli. La richiesta del calciatore è di circa 6 milioni, mentre il club rossonero per ora ne offre soltanto 4, ma una speranza in più per la permanenza emerge dopo le parole dell’agente dell’ivoriano, George Atangana, intercettato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Solo un colpo di Stato può mandar via il Presidente dal ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) Il, dopo aver definito il riscatto di Sandro Tonali, oltre a pensare ai nuovi innesti, si sta concentrando anche sul rinnovo di Franck, uno dei pilastri della squadra di Stefano Pioli. La richiesta del calciatore è di circa 6 milioni, mentre il club rossonero per ora ne offre soltanto 4, ma una speranza in più per la permanenza emerge dopo le parole dell’dell’ivoriano, George Atangana, intercettato da ‘La Gazzetta dello Sport’: “undipuòvia ildal ...

