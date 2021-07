Michele Anzaldi contro la Rai di Foa e la politica (M5s) del rinvio (Di martedì 6 luglio 2021) “Bestia nera”: così il presidente Rai uscente Marcello Foa, intervistato da Repubblica, definisce Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza. Uno che da molti anni la Rai la tiene nel mirino (spesso ricambiato). E insomma succede che lui, Anzaldi, ribadisca che Foa, a suo avviso, è uno che per “tre anni” ha fatto il presidente “con votazione taroccata e avvenuta con il beneplacito di quelli che volevano cambiare la tv pubblica – e ancora stiamo aspettando l’accesso agli atti, per quel fatto” (sul banco degli imputati sono finite le schede a suo tempo usate per eleggere Foa, a proposito della ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 6 luglio 2021) “Bestia nera”: così il presidente Rai uscente Marcello Foa, intervistato da Repubblica, definisce, deputato di Italia Viva e segretario della Commissione di Vigilanza. Uno che da molti anni la Rai la tiene nel mirino (spesso ricambiato). E insomma succede che lui,, ribadisca che Foa, a suo avviso, è uno che per “tre anni” ha fatto il presidente “con votazione taroccata e avvenuta con il beneplacito di quelli che volevano cambiare la tv pubblica – e ancora stiamo aspettando l’accesso agli atti, per quel fatto” (sul banco degli imputati sono finite le schede a suo tempo usate per eleggere Foa, a proposito della ...

