"Mi piacciono le polpette": l'allenamento a ritmo di musica degli Azzurri (Di martedì 6 luglio 2021) Entusiasmo e allegria nell'allenamento dell'Italia. Nel video di "ElDesmarque" traspare il clima gioioso nel gruppo azzurro che fa plank e addominali al ritmo di una canzone neomelodica che è ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 6 luglio 2021) Entusiasmo e allegria nell'dell'Italia. Nel video di "ElDesmarque" traspare il clima gioioso nel gruppo azzurro che fa plank e addominali aldi una canzone neomelodica che è ...

Advertising

Alex_xarch : @im_sara_19 @pasquale_caos La canzone è di Luca Il Sole di Notte- Ma quale dieta. La canzone dice che è meglio mang… - NoEdgeForUs : @gippu1 Mi piacciono le polpette Mi piacciono le cotolette Ho mangiato alle quattro Ho già fame e sono solo le sette - mrspenguindrum : @exmpatia la motivazione che andrà a spiegare il mio odio per kenma: non mi piacciono le polpette - SenzaBarcode : A chi non piacciono le polpette? Secondo la ristoratrice romana Ilenia Mercuri sono un piatto amato da tutti, decli… - hovldmeliam : se non vi piacciono le polpette al sugo non possiamo essere amic* -