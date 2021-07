Meteo | vince ancora l’anticiclone africano | tre città da bollino rosso

Leggi su inews24

L'Italia anche per i prossimi giorni sarà coperta dall'alta pressione creata dalnord-. In concreto significa una seconda ondata di caldo intenso per il mese di luglio, con temperature che potranno toccare picchi di 38-39 gradi verso metà settimana anche se non durerà molto.