Advertising

LaSiritide : #Basilicata #Meteo 6/07/2021 - Nuova ondata di caldo in arrivo - leggoit : Meteo, nuova ondata di Caldo africano: punte di 40 gradi in quasi tutta Italia. Ecco fino a quando - InformazioneOg : Meteo, nei prossimi giorni una nuova fiammata africana #meteo #fiammata #africana #40gradi - lifegate : Le #UndulatusAsperatus, questo il nome che alcuni #skywatchers amatoriali hanno attribuito a queste particolarissim… - gruppormb : Nel nostro GR #Sicilia #meteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo nuova

dopo alcuni giorni di tregua in arrivo da domani unaondata di che travolgerà l'Italia intera . Si tratta di unafiammata dell'anticiclone africano, che riporterà le temperature massime a toccare il 40 gradi al Sud e a sfiorarli nelle regioni del Centro - Nord: solo in alcune zone (come sulle Alpi ...Da domani 7 luglio è in arrivo unavampata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a toccare i 40 gradi al Sud e a sfiorarli al Centronord. Mentre in alcune zone del settentrione, in particolare sulle Alpi ...E' imminente una nuova fiammata dell'anticiclone africano che riporterà le temperature massime a superare i 40 C al Sud e a sfiorarli al Centro-Nord.Un tempo credevamo che il surriscaldamento avrebbe colpito i paesi ricchi delle zone temperate molto dopo rispetto ai tropici e alle aree subtropicali. Ma a quanto pare ci sbagliavamo. Leggi ...