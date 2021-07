(Di martedì 6 luglio 2021) Ondata di calore ae nel Lazio. Come prevedono da 3B, 'l'tornerà a rinforzare nei prossimi giorni ed entro metà settimana raggiungerà il culmine con temperature massime ...

Advertising

CasilinaNews : Previsioni meteo 7-8 luglio 2021 nel basso Lazio: che tempo farà in provincia di Roma e di Frosinone?… - Roma : Mattina sereno, pomeriggio sereno con innocue velature, sera poco o parzialmente nuvoloso per stratificazioni medio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 06-07-2021 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma - infoitinterno : Meteo a Roma: arriva l'anticiclone africano, giovedì da bollino arancione - Elisa34012803 : RT @romatoday: #Meteo a Roma: arriva l'anticiclone africano, giovedì da bollino arancione -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma

Il pluviometro di Piazzaha misurato appena 16.2 mm di piogge, con un deficit rispetto alla ... Riguardo i dati di Reggio Emilia , la stazioneè in fase di manutenzione, presto tornerà ...Anche ale prossime giornate saranno caratterizzate quindi da tempo stabile e in prevalenza soleggiato, con temperature inizialmente ancora gradevoli, ma in netto rialzo entro metà settimana. ...Italia-Spagna, prima della partita un momento che ha fatto molto piacere ai tifosi della Roma. Dopo tanto tempo, infatti, si sono incontrati di nuovo Daniele De Rossi, collaboratore tecnico ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.