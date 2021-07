Mertens ‘costringe’ il Napoli a bloccare una cessione

Leggi su serieanews

(Di martedì 6 luglio 2021) Dries, operato alla spalla sinistra, sarà ai box per diversi mesi e costringerà ila fare altre scelte sul mercato L’intervento per stabilizzare la spalla sinistra non è grave ma richiede tempo e pazienza. Sul proprio sito ufficiale, ilspiega che Driesosserverà 2-3 settimane di riposo prima del percorso riabilitativo, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.