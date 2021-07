Mercato Napoli: obiettivo Grillitsch, per lui chiesti 15 milioni (Di martedì 6 luglio 2021) Florian Grillitsch è tra gli obiettivi di Mercato del Napoli; la trattativa con l’Hoffenheim è stata avviata. Il Napoli ha intenzione di portare in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 6 luglio 2021) Florianè tra gli obiettivi didel; la trattativa con l’Hoffenheim è stata avviata. Ilha intenzione di portare in casa … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

capuanogio : Duro discorso di #ADL: 'Cessioni per evitare il fallimento del #Napoli'. Tutti cedibili sul mercato, Fabian #Ruiz e… - Lelle_1509 : @VincenzoLombar1 @Napoli_Report @Carloalvino @CalcioNapoli24 Come se il mercato dipendesse da Spalletti ?? - VincenzoLombar1 : @Napoli_Report @Carloalvino @CalcioNapoli24 Non so perché, ma io dico che a fine mercato staremo ancora con sto Mak… - gilnar76 : Mercato #Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola alla Lazio #Forzanapoli #Napolicalcio… - Spazio_Napoli : Mercato Napoli, Basic sfuma: il calciatore ha già dato la sua parola alla Lazio -